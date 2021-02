Ludovica Pagani, il suo profilo è un’opera d’arte: bellissima – FOTO

L’influencer Ludovica Pagani sempre più chic, posa nella foto come in un ritratto aristocratico: meravigliosa

La bellissima Ludovica Pagani non arresta il suo successo. Tremendamente sexy e preparata, è laureata in management aziendale, è una youtuber e seguitissima influencer, ma soprattutto una delle giornaliste sportive più amate dal pubblico. Una fama che cresce sempre di più, dal punto di vista televisivo e social, come la sua strabiliante bellezza.

Ludovica Pagani: un’opera d’arte

Nata nel 1995 a Bergamo, sportiva fin da piccola, il calcio ha sempre rivestito un ruolo fondamentale per lei. Oggi è riconosciuta come uno delle figure di punta delle trasmissioni sportive più seguite, tanto da essere stata scelta come volto del Draft powered by PlayStation 4.

Anche autrice del libro “Semplicemente Ludovica“, nel quale si mette a nudo svelando il suo background e il segreto dei successi conquistati, non manca proprio niente alla sua carriera, nonostante la giovane età.

Con un account Instagram da 2,6 milioni di followers, è la regina dei social, nei quali sfoggia la sua infinita bellezza. Seducente e disinvolta, conquista seguaci con scatti da fermare il cuore. Curve impetuose e toniche, sex appeal unico, ma anche tanta classe ed eleganza, come quella sfoggiata nell’ultima foto postata dalla giornalista.

Una figura degna di un ritratto aristocratico, sembra una principessa al ballo delle debuttanti. Lo chignon alla francese le conferisce una nota chic, arricchita dai gioielli decisamente romantici che pubblicizza. Un profilo divino che incarna la perfezione, sembra quasi un’opera d’arte, e i fan si innamorano all’istante.

Non ha bisogno di scoprirsi per guadagnare 40mila like in un’ora, ma soprattutto per dimostrare l’unicità che la contraddistingue e ne sancisce il successo conclamato. La sua carta vincente, oltre al potere seduttivo che scatena l’ammirazione del web, è l’apparire sempre come una ragazza semplice. Tale caratteristica, se possibile, le attribuisce ancora più fascino.