Malena Nazionale, l’abito in tulle è trasparente: si vede tutto – FOTO

Malena Nazionale stupisce ancora una volta tutti…l’abito in tulle trasparente mette tutto in mostra. Fantastica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Tutti i riflettori puntati su Malena Nazionale, l’ultima foto postata sul canale social accentua la libido dei follower tanto da inondarla di commenti e apprezzamenti, quali Sei bellissima ❤️❤️❤️❤️ o ancora Manchi tu le tue scene🔥🔥🔥. L’attrice infatti aveva rivolto esplicita domanda ai follower: QUANTO VI MANCAVA UNA MIA FOTO??? 🍑 🍑🍑. In effetti era dal 31 gennaio che Malena con deliziasse i fans con i suoi scatti bollenti. In quest’ultima foto è di spalle, indossa un abito in tulle trasparente che mette in risalto il lato B tondeggiante ed assolutamente perfetto. Accattivante verso l’obiettivo, mega ciglia che intensificano e rendono magnetico lo sguardo.

LEGGI ANCHE -> Sara Croce immensa: tutti e tre i lati in bella vista, come mamma l’ha fatta – FOTO

Malena Nazionale, tutta nuda e quella improvvisa voglia

Vai su successivo per vedere le foto di Malena