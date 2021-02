Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta contro Tommaso Zorzi: “Cinico e bambino, Pupo aveva ragione”. Oramai l’amicizia sembra essere finita veramente

Maria Teresa Ruta è una dei concorrenti più amata di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. Circa ad ottobre si è avvicinata molto a Tommaso Zorzi, con cui ha stretto un’amicizia che non ha diviso un po’ l’opinione pubblica. C’è chi nutriva dei sospetti sul suo conto e oggi ha avuto la conferma di aver fatto bene a farlo. Dopo che Tommaso ha deciso di nominarla per delle bugie che Maria Teresa ha detto lui e a Stefania Orlando la scorsa settimana, lei ha cominciato a parlare male di lui con tutti i concorrenti della casa.

Maria Teresa Ruta, la maschera è caduta: le parole fortissime su Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip

“Io lo avevo capito che mi aveva nominato quando ha deciso di andare a dormire con Andrea Zelletta, perché questo è quello che farebbe un bambino” lo ha accusato, buttandola sul ridere come sempre. “Io non dico di condividere le parole che Pupo ha detto in puntata, ma aveva le sue ragioni per farlo. Tre settimane fa nessuno sarebbe uscito contro Tommaso, ad oggi ha buone possibilità di uscire con Dayane, ad esempio. Io per lui e Stefania ho dato tutto“.

Tommaso non sa tutto quello che la sua vecchia amica sta dicendo su di lui e tutti vorrebbero che questi filmati venissero mandati in onda venerdì in puntata.