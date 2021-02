Michela Quatttrociocche ci confida su Instagram un segreto. L’attrice svela la cosa che le manca di più in questo momento

L’abbia conosciuta e apprezzata nel ruolo di Niki Cavalli in ‘Scusa ma ti chiamo amore’ l’adattamento cinematografico dei libri cult di Moccia. Una donna giovane ma bellissima che ha fatto subito innamorare il pubblico italiano.

Lei è Michela Quattrociocche, classe 1988, nata a Roma, attrice per mestiere che abbiamo visto anche in altre pellicole come ‘Natale a Beverly Hills’, ‘Una canzone per te’, ‘ Burraco fatale’. Michela si è resa famosa anche per il suo matrimonio con il calciatore Alberto Aquilani.

Un amore durato oltre dieci anni con la nascita di due splendide bambine, Aurora, nel 2011, poi subito il matrimonio e nel 2014 la nascita della loro secondogenita, Diamante. Nel maggio scorso tutto però è finito ed i due hanno annunciato di comune accordo la separazione come una “scelta consapevole” e oggi l’attrice è tornata ad essere felice al fianco di Giovanni Naldi.

Michela Quatttrociocche, ecco cosa mi manca

Michela Quatttrociocche su Instagram non ci fa mancare le sue magnifiche foto. Scatti che fanno sempre il pieno di like. Momenti di quotidianità con le sue bambine, scatti del passato, scatti rubati, shooting e dolci ricordi.

E un ricordo oltre che un desiderio e una mancanza è quello che ci ha concesso per ultimo. Una foto bellissima, in primo piano, che la mostra abbronzatissima, forse in estate. Un colorito magnifico ha la sua pelle e a Micky, così come lei si fa chiamare, questo manca moltissimo.

“Mi manca essere abbronzata 😫” scrive a corredo dello scatto che la mostra con le spalle scoperte, i suoi lunghi capelli nero corvino che le cadono sulle spalle, ed uno sguardo che ammalia. Pelle lucida e luminosa, poco trucco e tutta la meraviglia di una donna giovane ma veramente sexy con poco.