Monica Bellucci sempre fenomenale: l’attrice e modella è in splendida forma ed è sempre bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Monica Bellucci è sicuramente una delle attrici italiane più amate nel mondo. La nativa di Città di Castello ha preso parte, nella sua immensa carriera, a film di successo globale come ‘Dracula’, ‘La passione di Cristo’, ‘Matrix Reloaded’, ‘Spectre’. La classe 1964, nel 2003, è stata la prima donna italiana ad essere madrina del Festival di Cannes (uno dei più celebri festival cinematografici).

Monica ha sempre conquistato tutti, pubblico e critica compresi, con la sua bellezza e il suo fascino. Nonostante i suoi 56 anni, ancora oggi la Bellucci è una donna strepitosa e avvenente. I suoi scatti su Instagram fanno letteralmente impazzire i followers: anche oggi l’attrice ha condiviso una foto sublime.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Elisabetta Canalis bella e provocante in versione multicolore – FOTO

Monica Bellucci pazzesca sul pavimento: esplosione d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eva Henger risponde a Mercedesz e tira fuori tutto, ma proprio tutto – FOTO

Monica, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è seduta sul pavimento. L’attrice non ha bisogno di outfit stravaganti o di foto bollenti per sfoderare tutta la sua sensualità. La 56enne è una bomba sexy e con il suo bellissimo viso illumina Instagram. Le sue labbra sono decisamente attraenti mentre il suo sorriso è abbagliante.

Il post ha collezionato numeri da capogiro. La foto ha già catturato 142mila cuoricini e numerosissimi commenti. La Bellucci riesce sempre a far impazzire la sua platea, proprio come 20 o 30 anni fa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

La perugina, qualche settimana fa, condivise una foto dagli archivi da urlo: la classe 1964 indossava un vestitino bianco esplosivo che metteva in risalto il suo décolleté paradisiaco.