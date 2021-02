Kasia Lenhardt, ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng, è stata trovata morta nel suo appartamento di Berlino

Si erano lasciati da poco e a qualche giorno dalla loro separazione Kasia Lenhardt è stata ritrovata senza vita. L’ex fidanzata del calciatore Jerome Boateng aveva appena computo venticinque anni e il suo corpo è stato rinvenuto dagli uomini della Polizia, che ora dovranno indagare sulla vicenda. Sono in corso le indagini visto che al momento non si hanno tracce del perché sia accaduto questo tragico evento. Intanto su Instagram arriva il messaggio commovente di una delle amiche di Kasia. “Riposa in pace. Tu persona meravigliosa, mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio. Spero che tu trovi la tua pace ora e spero che la verità venga fuori ora, so quanto avresti voluto che fosse così – scrivr Sara Kulka – Non ti dimenticherò mai, non conosco nessuno che possa ridere come te. Condoglianze alla famiglia”. Di quale verità sta parlando?

LEGGI ANCHE>>>Melissa Satta e la frecciatina per Boateng, Carlo Conti in imbarazzo

Boateng: addio all’ex fidanzata, cosa è successo?

LEGGI ANCHE>>>Melissa Satta e Boateng, la coppia ancora al capolinea, i dettagli

La storia tra il calciatore Boateng e la modella Kasia Lenhardt è terminata solo qualche giorno fa, precisamente il 2 febbraio. A testimoniarlo è stato proprio l‘ex fidanzato con un messaggio sui social: “Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate – aveva scritto – È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica cosa giusta. E poi continua: “Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jérôme Boateng (@jeromeboateng)



“Auguro il meglio a Kasia. Jerome Boateng”. Aveva scritto, ma molti sono curiosi di sapere a quale verità allude Sara nel messaggio per l’amica morta.