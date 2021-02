Nek, la FOTO in cui mostra la mano, le condizioni dopo l’incidente

Il cantante Nek mostra per la prima volta le condizioni della mano: pochi mesi fa, aveva rischiato di perderla a seguito di un incidente domestico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)

Dopo l’incidente verificatosi lo scorso novembre, Nek ha deciso di mostrare per la prima volta le condizioni della sua mano. L’artista, il cui vero nome è Filippo Neviani, rischiò di perderla mentre eseguiva dei lavoretti domestici, impugnando una sega circolare. Il cantante, che si è recato autonomamente presso il Pronto Soccorso di Sassuolo, è riuscito fortunatamente a salvare l’arto. Gli unici segni del terribile incidente sono le cicatrici che ora contraddistinguono la sua pelle. “La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo“, ha spiegato Nek a proposito della mano, mostrandola attraverso una foto postata su Instagram.

LEGGI ANCHE —> Nek straziante: “Io, ‘incidente e la depressione”

Nek mostra la mano dopo l’incidente, le terribili cicatrici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)

LEGGI ANCHE —> Nek operato d’urgenza per un incidente domestico: le condizioni del cantante

Dopo 11 ore di intervento, i medici dell’ospedale di Sassuolo erano riusciti a compiere il miracolo su Nek, anche in vista della prontezza del cantante. Se infatti quest’ultimo non si fosse precipitato immediatamente in ospedale, con ogni probabilità, avrebbe perso la funzionalità della mano. Fortunatamente, se l’è cavata con una lunga operazione e delle profonde cicatrici.

“Queste cicatrici dolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita“, ha spiegato l’artista, consapevole di aver rischiato di perdere l’arto per sempre. “D’ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come fosse il primo“, ribadisce Nek, che sembra completamente trasformato dopo l’incidente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I fan, che per mesi sono stati in apprensione, sono lieti di constatare la ripresa del loro beniamino. Attraverso i commenti, arrivano messaggi di vicinanza e di affetto al cantante, che appare più in forma che mai.