Un aereo dell’Aeronautica Militare è precipitato nei pressi dell’aeroporto dove sarebbe dovuto atterrare: morti sette militari, gravemente ferito un civile.

Sette militari sono morti ed un civile è rimasto ferito. Questo il tragico bilancio dell’incidente aereo avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Luque, in Paraguay. Stando a quanto ricostruito un bimotore Cessna 402 appartenente all’Aeronautica Militare sarebbe precipitato nei pressi dell’aeroporto e successivamente avrebbe preso fuoco. Intervenuti sul posto i soccorsi, per sette delle persone a bordo non c’è stato nulla da fare, mentre un ragazzo di 19 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove sarebbe ricoverato in gravissime condizioni.

Paraguay, aereo dell’Aeronautica Militare precipita nei pressi dell’aeroporto: sette militari morti, ferito un civile

Tragedia in Paraguay, dove nel primo pomeriggio di ieri, martedì 9 febbraio, un aereo dell’Aeronautica Militare è precipitato ed ha preso fuoco nei pressi dell’aeroporto Silvio Pettirossi di Luque. Stando a quanto riporta la redazione del sito Ultimahora.com, il bimotore Cessna 402 sarebbe dovuto atterrare sulla pista, ma, per cause ancora da accertare, è precipitato nel parcheggio a circa 30 metri dal Comando della Base Aerea schiantandosi contro alcune auto. Dopo l’impatto, il velivolo ha preso fuoco rapidamente.

Presso l’aeroporto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i paramedici che hanno avviato tutte le operazioni di soccorso per cercare di salvare la vita alle otto persone a bordo, sette militari ed uno studente universitario di 19 anni. Purtroppo per i soldati non c’è stato nulla da fare, mentre il 19enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato in condizioni gravissime.

In una conferenza stampa, il generale dell’aeronautica Juan Pablo Paredes González, ha confermato l’incidente ed ha porto le proprio condoglianze alle famiglie delle vittime. L’ufficiale, riporta Ultimahora.com, ha spiegato che sono già in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Dai primi riscontri, pare che l’equipaggio dell’aereo abbia avuto un ultimo contatto con la torre di controllo un minuto prima di precipitare, ma senza segnalare un’emergenza.