Pomeriggio Cinque, diretta da brividi. Barbara D’Urso: “Non faremo vedere nulla”

Momenti di grande suspence ieri quando in diretta a Pomeriggio Cinque è stato rinvenuto il cadavere di Peter Neumair. I social sono esplosi

A #Pomeriggio5 le immagini esclusive del ritrovamento di Laura Perselli, madre di Benno Neumair https://t.co/0LLiBH4OXu — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 9, 2021

La diretta di ieri ha Pomeriggio Cinque è stata molto movimentata sia per i telespettatori che per la stessa conduttrice Barbara D’Urso che ha dovuto gestire un momento molto delicato durante una delle esterne di una sua inviata.

In collegamento direttamente da Bolzano, il programma stava seguendo in diretta il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco e polizia riguardo il possibile ritrovamento della salma di Peter Neumair. Il corpo della moglie Laura Perselli era stato trovato nell’Adige lo scorso 6 febbraio, ma nelle ultime ore il fiume ha restituito un altro corpo.

Il rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel comune di Vadena, a sud di Bolzano, all’altezza di Laimburg. I vigili del fuoco, come è poi stato spiegato nei momenti successivi al ripescaggio, non si sono sbilanciati in merito all’identità del cadavere, che potrebbe essere appunto quello di Peter Neumair.

Il figlio della coppia, Benno Neumair, invece si trova sempre in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere di entrambi i genitori. Ma vediamo cos’è successo in studio che ha allarmato le persone da casa.

Barbara D’Urso ha calmato i telespettatori spiazzati sui social

Giallo di Bolzano: siamo in diretta dal luogo delle ricerche dove è stato trovato un altro corpo. Sarà quello di Peter? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/aBRsBdLXZ5 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 9, 2021

L’inviata di Pomeriggio Cinque ha seguito da vicino le manovre delle squadre di soccorso sempre mantenendosi ad una certa distanza per consentire che tutto avvenisse nei limiti di sicurezza necessari. In onda i telespettatori vedono i vigili del fuoco in acqua e poi il ripescaggio di qualcosa che però non viene subito comunicato a casa.

“C’è un telo bianco per terra”, commenta l’inviata credendo sia stato recuperato il corpo ma è in verità il sonar usato dai vigili per le perlustrazioni sott’acqua. La distanza impedisce loro di vedere bene cosa sta succedendo e devono limitarsi a ciò che percepisce la loro telecamera.

“Non posso confermare ne smentire che siano loro, c’è un telo bianco, siamo in attesa anche noi”. Nel frattempo sui social spuntano messaggi allarmati delle persone a casa: “Spero che non inquadrino il corpo”.

Così Barbara D’Urso cerca di tranquillizzare i propri telespettatori dicendo: “Ovviamente nel caso in cui verrà rinvenuta la salma non verrà mostrata, vi daremo solo la notizia”. Ancora una volta ha salvato la messa in onda lanciando un messaggio di accortezza nei confronti di chi assisteva da casa.