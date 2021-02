Ripercorriamo i vincitori di Sanremo 2018 in attesa del Festival 2021

Chi aveva vinto Sanremo giovani e Big nel 2018, ve lo ricordate? Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria

Il Festival di Sanremo 2018 è stato vinto dai Big Fabrizio Moro ed Ermal Meta con la loro canzone da brividi “Non mi avete fatto niente”, dedicata agli attentati terroristici del periodo avvenuti in Francia e a Londra. Un periodo davvero buio e di terrore quello affrontato in quegli anni, tanti innocenti morti per mano dei terroristi.

I due cantanti hanno fatto un tributo indimenticabile con un testo da brividi e una musicalità decisa e forte, che invogliava a reagire. Hanno scalato subito le classifiche di vendita nei giorni del Festival, era inevitabile che vincessero loro.

Chi ha vinto Sanremo giovani nel 2018?

Sanremo giovani invece nel 2018 è stato vinto da un cantante molto giovane e molto apprezzato sia negli adulti che nei ragazzi. Stiamo parlando di Ultimo che si era aggiudicato la vittoria con il brano indimenticabile, “Il ballo delle incertezze”. Un giovane davvero di talento e molto determinato. Ha incominciato a suonare a 8 anni e ha scritto le prime canzoni a 14. Il giovane infatti è cantautore a tutti i livelli, ha uno stile tutto suo con testi davvero profondi e toccanti.

Una personalità musicale così interessante che non è passata certo inosservata, il primo ad accorgersene è stato Fabrizio Moro che gli ha fatto aprire il suo concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Nel 2017 esce con l’album Pianeti che diventa disco d’oro e nel 2018 l’album Peter Pan ottiene il doppio disco di platino. I suoi brani ottengono più di 40 milioni di visualizzazioni su Youtube e la maggior parte dei suoi brani sono certificati platino. Ultimo decide di tornare sul palco di Sanremo nel 2019, questa volta nella sezione dedicata ai Big, porta il brano “I tuoi particolari”.

Arriva in finale con Mahmood e alla fine la spunta il brano “Soldi” dell’italo-egiziano. In questo caso Ultimo si arrabbia non poco per aver perso il Festival a un soffio dalla vittoria e il giorno dopo non si presenta al dopo Festival di Domenica In. Sicuramente un ragazzo con un carattere molto irascibile, bisogna però imparare a farsi da parte e accettare la sconfitta quando si presenta anche se si pensa che non sia giusto.