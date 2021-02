Ritirati alcuni lotti di Coca Cola, rischio grave per la salute dei consumatori

La decisione del Ministero per i rischi sulla salute dei consumatori, il ritiro immediato di alcuni lotti di Coca Cola per la presenza di filamenti di vetro

Stavolta l’allerta alimentare segnalata dal Ministero della Salute ha coinvolto un big del settore beverage mondiale. Stiamo parlando di Coca Cola ed in particolare la Bevanda Analcolica commercializzata con il marchio Coca-Cola Original Taste venduta in bottigliette di vetro da 33 cl in confezioni da 24.

Il lotto di produzione è L201202 e la data di consumazione indicata è il 02/12/21. Il nome del produttore è Coca-Cola HBC Italia Srl, sede dello stabilimento Nogare, Verona. Il Ministero della Salute indica come motivo del richiamo urgente la presenza di possibili corpi estranei (filamenti di vetro) all’interno delle bottiglie.

Come per ogni altra segnalazione è consigliato agli acquirenti non consumare il prodotto e riportarlo alla sede dove è stato acquistato per la sostituzione ed il rimborso.

Altro prodotto ritirato in mattinata per presenza allergene, i dettagli

Giorni intensi per il Ministero e il Rafss che hanno tolto dal mercato anche un prodotto bio per la presenza di un allergene al suo interno. Il prodotto in questione è il Gomasio alle alghe 150 g condimento da tavola, venduto con il marchio Vivibio.

Lotto di produzione TMC 14/12/22, nome dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Finestra dal cielo, dello stabilimento Natura Srl, sito in Strada Sotto Cerca 7, 10030 Villareggia (Torino).

Motivo del richiamo presenza nei semi di sesamo provenienti dalla Bolivia del principio attivo Haloxyfop, un erbicida impiegato per diserbo infestanti graminacee e annuali e perenni.