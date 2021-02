La stupenda cantante, showgirl e attrice italiana pubblica un selfie immersa nella vasca idromassaggio: un’atmosfera bollente!

Sotto il post Sabrina scrive: “Home sweet home…“. Che tradotto significa: “Casa dolce casa“.

Nel selfie indossa un bikini, di cui vediamo solo la parte superiore, che presenta una coppa verde scuro e una nera.

Sabrina ha i capelli raccolti ed un make-up intenso sugli occhi, ma decisamente più nude sulle labbra: è semplicemente divina!

Lo scatto è già diventato virale: più di 21.000 mi piace e 400 commenti in un’ora soltanto!

Sabrina Salerno rifiuta i reality: “Non mi sono mai interessati!“

Nel corso di una delle sue interviste, Sabrina Salerno racconta al pubblico che la segue di aver rifiutato molte proposte di partecipazione ai reality show, dicendo la sua sull’argomento: “Un certo tipo di televisione non mi ha mai interessato, ma non giudico chi la fa. Mi reputo una donna fortunata perché ho la possibilità di scegliere e dire no. Quando sei opzionata e lavori ininterrottamente da 10 anni è più facile fare certe scelte. Avendo passato tanto tempo in tv in Italia, Spagna e Francia, se devo fare tv, la faccio per condurre un programma, non per fare i reality. Ho rifiutato tantissime produzioni“.

Inizialmente non era d’accordo nemmeno alla partecipazione al Festival di Sanremo.

Ecco le sue affermazioni: “In un primo momento Sanremo non volevo assolutamente farlo. Non era un momento giusto nella mia testa. Ma ero molto giovane, i discografici cercarono di convincermi e ci riuscirono“.