Sanremo, Amadeus contro le illazioni: “Ci si scandalizza della moglie”

Manca sempre meno al festival di Sanremo 2021 che dopo tante incertezze, polemiche, dibattiti e battibecchi si farà ma senza pubblico. Proprio la questione del pubblico in sala ha alimentato le tensioni degli ultimi tempi fino a far pensare che alla vigilia del debutto Amadeus potesse lasciare la conduzione e la direzione della kermesse come segno di protesta contro le misure eccessivamente rigide date dai protocolli anti-Covid imposte dal Governo e accettate dalla Rai.

Ma durante una delle prime conferenze stampa il presentatore ha spiegato: “Mai ho pensato di lasciare un Festival in costruzione” ha chiarito fugando ogni dubbio. “Sono felice di quello che sta sorgendo, con il massimo rispetto di tutte le regole da osservare, chiedo la collaborazione di tutti” ha poi precisato.

E una battuta Amadeus l’ha riservata anche verso alcune polemiche e cattivi pensieri fatti in questi giorni contro la moglie.

Sanremo, Amadeus difende Giovanna e zittisce tutti

Al festival di Sanremo quest’anno ci sarà, infatti, anche Giovanna Civitillo, l’ormai famosa moglie di Amadeus. A lei il compito di condurre il PrimaFestival, l’anteprima delle serate della kermesse canora di Rai 1, fuori dall’Ariston insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Su questa scelta non sono mancate ovviamente le polemiche e le illazioni sul fatto che dietro questa scelta ci fosse lo zampino del direttore artistico che abbia dato una spintarella alla moglie facendola arrivare fino alla prima serata di Sanremo.

Niente di tutto questo ovviamente. E per fugare ogni dubbio durante la conferenza stampa Amadeus ha zittito tutti con una battuta simpatica e pungente nello stesso tempo.

“Ci si scandalizza molto della moglie e non dell’amante, è una cosa che mi fa molto sorridere in questo paese” ha precisato il conduttore. Del resto lui avrebbe potuta favorirla in altri ambiti ma non lo ha mai fatto.