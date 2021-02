Sanremo, chi è Madame: tutto sulla cantante in gara con “Voce”

Debutto sul palco dell’Ariston per Madame: la cantautrice veneta parteciperà al Festival di Sanremo con il brano “Voce”.

Prima volta a Sanremo per la giovanissima Madame. La cantante, classe 2002, si è resa protagonista negli ultimi anni di una fulminea carriera che l’ha portata in poco tempo in cima alle classifiche di ascolti. Ora approda all’Ariston con il brano “Voce”. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Chi è Madame, origini e vita privata

Francesca Calearo nasce a Creazzo, in provincia di Vicenza, il 16 gennaio 2002. Ha frequentato il liceo umanistico nella sua città natale e nel frattempo si è avvicinata alla musica underground. Ha scelto lo pseudonimo “Madame”, con il quale ad oggi è conosciuta dal grande pubblico, per puro caso. In una recente intervista ha raccontato che ad averglielo proposto è stata un’app con la quale stava giocando. La sua musica è definita urban-rap ed urban-pop, ma ha anche molte influenze R&B. Ammette di essere particolarmente dalla musica di De André, che ama fin da piccola, mente nell’ambito della moda ha un debole per Timothée Chalamet.

La carriera di Madame, l’incredibile successo di “Sciccherie”

Nel 2018, all’età di soli 16 anni, firma il suo primo contratto discografico con l’etichetta Sugar Music. Quello stesso anno esce il suo primo singolo, Anna, e poco più tardi il secondo, Sciccherie, che riscuote un successo inaspettato. Da allora la sua carriera è una continua scalata alla vetta delle classifiche, sia con brani propri che con fortunati featuring. Collabora con Marracash, Enia, Mecna, Durdust, i Negramaro e molti altri. Il 3 dicembre dello scorso anno ha aperto la semifinale di X Factor, presentando il suo nuovo singolo, Baby.

A Sanremo 2021 con il brano “Voce”

Il 2 marzo Madame debutterà sul palco dell’Ariston con il brano “Voce“. “La canzone -dichiara – parla della ricerca della propria voce, della propria identità”. La sonorità della canzone, per sua stessa ammissione, sarà molto diversa rispetto a quelle dei suoi progetti passati.