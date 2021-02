Due artisti stimati e acclamati soprattutto dai più giovani. Uno è eccentrico e una vera e propria star di Instagram, l’altra è più timida e riservata ma piena di ambizione e dal carattere deciso. Stiamo parlando di Fedez e Francesca Michielin che insieme si presenteranno al festival di Sanremo con la canzone “Chiamami per nome“.

Non solo colleghi ma soprattutto amici, Fedez e Francesca Michielin si sono conosciuti a X Factor, sul palco del talent show di Sky più seguito dai ragazzi e non solo. In questo articolo andremo a curiosare nella loro vita privata e professionale.

Chi sono Fedez e Francesca Michielin e quando è nata la loro amicizia

Due personalità molto diverse che però trovano una grande intesa artistica. Così è nata l’amicizia tra il rapper milanese e la cantante e musicista di Bassano del Grappa.

Francesca Michielin, classe 1995, ama la musica sin da bambina tanto che a 12 anni inizia a suonare il pianoforte.

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, nato a Milano il 15 ottobre del 1989 lascia il liceo artistico per dedicarsi alla musica rap, quella che lo ha portato a centinaia di dischi e affermarsi nel panorama musicale italiano.

Fedez e Michielin si incontrano per la prima volta sul palco di X Factor nel 2011 quando Francesca, a soli 16 anni, si presentò nella categoria delle under donna sotto la guida di Simona Ventura, e vinse il talent.

Da quel momento è nata una stima e un’amicizia sfociate in due collaborazioni molto fortunate. I due infatti hanno inciso due brandi di grande successo: “Magnifico” e “Cigno nero“.

Quest’anno si presenteranno alla 71esima edizione del festival della canzone italiana insieme con la canzone “Chiamami per nome” che i fan acclamano e non vedono l’ora di ascoltare.

Nonostante il rapper milanese sia stato, negli anni passati, molto critico nei confronti del Festival di Sanremo in un’intervista rilasciata alla rivista Panorama dice che “il festival ha fatto un salto ed è tornato a rappresentare lo stato attuale della musica italiana“.

Questa collaborazione è nata durante il lockdown quando Fedez ha invitato Francesca a fare una diretta mentre i due cantavano sul balcone.

“Durante il lockdown – ha dichiarato Francesca – le nostre voci si sono nuovamente incrociate anche se in diretta Instagram. Così è tornata la voglia di condividere un altro momento speciale“.

Il rischio dell’eliminazione e le scuse del rapper con un mazzo di fiori

Per un attimo Fedez e Francesca Michielin hanno tenuto il fiato rischiando l’esclusione dal festival di Sanremo.

Durante un pomeriggio di prove in sala studio, Fedez ha inavvertitamente pubblicato una storia di sei secondi in cui si sente un frammento della canzone “Chiamami per nome“.

Il pericolo però è stato scampato perché i vertici della Rai hanno stabilito che non era stato violato il regolamento fugando qualsiasi dubbio su una possibile espulsione.

Nella nota diffusa dalla Rai si legge che “l’organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito”.

La nota prosegue: “La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano”.

Così, il rapper per farsi perdonare si è presentato dalla collega e amica Francesca Michielin con un mazzo di fiori freschi.