Sara Croce esplosiva con intimo da sballo: trasparenze da censura – FOTO

Uno spettacolo esplosivo che lascia i suoi ammiratori estasiati: il ritorno di Sara Croce in intimo ed in total Black & White sarebbe “da censura”?

Nella giornata di oggi la modella e celebre influencer ventiduenne, Sara Croce, ha voluto mostrare un suo meraviglioso ritratto in bianco e nero. Si tratta di un’instantanea dell’ex concorrente di Miss Italia che, con tanto di trasparenze e merletti, sembrerebbe aver letteralmente lasciato senza fiato tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ammirarlo. Scopriamolo insieme.

Sara Croce oltre la censura: il fascino paradisiaco dell’eleganza in Black &White

“You can see beauty, but you have to feel charme” è la didascalia del post su Instagram condiviso con i suoi ammiratori circa mezz’ora fa. Ovvero: “Puoi vedere la bellezza, ma devi sentire lo charme“, una frase che potrebbe star ad indicare un accurata riflessione della giovanissima modella pugliese. In questo momento l’istantanea di Sara con gli occhi socchiusi vanta già un notevole riscontro: con i suoi 30mila apprezzamenti ed i complimenti che sommergono gli spazi bianchi. eppure al di là delle sua indiscutibile bellezza forse bisognerebbe soffermarsi di più sulla sua personalità.

In merito a ciò è altrettanto importante da sottolineare come siano stati davvero in pochi a cogliere questo sottile spunto di riflessione proposto dalla citazione pubblicata dalla modella di origini pugliesi. I “Waooooooo che meraviglia😍💗” non si sono di certo fatti attendere, eppure lei si meriterebbe un differente e meno scontato riscontro, “who knows“?