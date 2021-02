Zodiaco, i segni più gelosi in assoluto: il motivo delle loro reazioni

Alcuni segni zodiacali restano vittime della propria gelosia innata, provata nei confronti di persone e cose: scopriamo quali sono

“La gelosia, più la scacci e più l’avrai” canta Adriano Celentano. È proprio il caso di dirlo, la gelosia è un sentimento piuttosto complicato che in molti cercano di nascondere. Potrebbe capitare di non saperla gestire e di andare a rovinare dei rapporti proprio a causa di un atteggiamento soffocante. Ma la gelosia non la si prova solo nei confronti degli altri, alcune persone infatti sono profondamente attaccate anche agli oggetti materiali o a ricordi. A volte si sviluppa solo quando si prova un forte sentimento, a volte invece risulta essere parte integrante della propria personalità. In particolare secondo le stelle questi tre segni zodiacali sono portati, più di altri, a esserlo.

I segni zodiacali più gelosi in assoluto

Una delle cause della gelosia viene ritrovata in una profonda insicurezza interiore, che porta una persona ad avere paura di perdere chi gli sta accanto. Questo accade ad esempio alle persone nate sotto il segno del Cancro che non pensano di riuscire a prevalere sugli altri. Per questo motivo nel momento in cui vengono messi in disparte si scatena in loro un senso di inadeguatezza e paura che sfocia in gelosia. Hanno sempre bisogno di essere rassicurate e quando non accade non c’è modo di fermare una loro reazione.

L’opposto accade invece con l’Ariete che in assoluto viene indicato come il segno più geloso di tutto lo Zodiaco. Non si tratta infatti di un caso di poca sicurezza, anzi, l’Ariete soffre molto poco complessi di inferiorità e in generale è uno dei segni più forti. Questo non significa che non possa provare ugualmente gelosia. Il suo sentimento scaturisce nel momento in cui non si sente più al centro dell’attenzione, finendo per essere protagonista di vere e proprie scenate.

Un discorso simile va fatto per il Capricorno, altro segno molto geloso ma non per questo insicuro. Semplicemente non gradisce quando qualcosa o qualcuno sembra stia scivolando via dalle sue mani. Ma bisognerebbe far attenzione perché la troppa possessività potrebbe scatenare l’effetto opposto.