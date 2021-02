Stefano De Martino, Can Yaman e il destino comune: pesante sconfitta

La semifinale di Coppa Italia tra Juve e Inter, in onda su Rai 1, ha decisamente oscurato le altre trasmissioni televisive: sconfitta per Stefano De Martino e Can Yaman

La semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, trasmessa ieri sera su Rai 1, ha tenuto incollati allo schermo oltre 8 milioni di telespettatori. Il match, che si è concluso sullo 0 a 0, ha decretato il passaggio in finale della squadra bianconera, allenata da Pirlo. Nessuna chance di competere con la partita per le altre reti televisive, che hanno registrato numeri decisamente inferiori in termini di share. Grande sconfitta per Stefano De Martino e Can Yaman, protagonisti rispettivamente della prima serata di Rai 2 e di Canale Cinque.

Stefano De Martino e Can Yaman, la pesante sconfitta incassata ieri sera

La semifinale di Coppia Italia disputata a Torino non ha avuto rivali in termini di ascolti. Le altre reti televisive sono state decisamente declassate dai telespettatori, che hanno preferito godersi il match sportivo. Nulla da fare neanche per Stefano De Martino e Can Yaman. Nonostante, il più delle volte, i due riscuotano grande successo di pubblico, ieri sera hanno entrambi registrato un inaspettato flop.

L’ex marito di Belen è il conduttore di “Stasera tutto è possibile“, in onda su Rai 2. Sebbene De Martino abbia cercato di correre ai ripari invitando numerosi ospiti, il programma si è assestato attorno al 9,5% di share. La medesima sorte è toccata a Can Yaman, protagonista di “DayDreamer“, la soap opera turca trasmessa da Canale Cinque. Il telefilm ha infatti conquistato appena il 10,6% di share.

