Test psicologico: Cosa vedi? Te lo dice il tuo subconscio

Ecco un test psicologico che ti permette di scoprire qualcosa in più sulla tua personalità. Cosa vedi nell’immagine? Sarà il tuo subconscio a rispondere

Ecco un test psicologico che si basa sul principio della proiezione mentale, cioè come il nostro cervello percepisce un’immagine la prima volta che la osserva. Secondo alcuni psicologi infatti le risposte date durante questo tipo di test offrono un’occasione per capire come funziona il nostro subconscio.

Ovviamente questo è un test visivo che non intende sostituirsi al lavoro dei professionisti, né ha la presunzione di poter offrire una diagnosi. Tuttavia è un modo per rendersi conto e valutare come le nostre decisioni siano guidate dalla nostra personalità.

Test: cosa vedi nell’immagine? La risposta è nel tuo subconscio

Osservate ben la fotografia qui sopra. Essa si presta a due diverse interpretazioni. Qual è la prima immagine che vedete?

Le risposte possibili sono due: di primo acchito potete notare un cranio oppure una ragazza seduta, piegata in avanti con la testa tra le gambe ed i lunghi capelli che poggiano a terra. La vostra visione cosa significa?

Risposta 1 – Il cranio: Siete persone dalla personalità forte e caparbia. Ciò che vi aiuta ad andare avanti e a superare gli ostacoli sul vostro cammino è proprio il sapere che potete contare su voi stessi. Siete persone serie ed equilibrate, e non date troppo peso alle cose materiali. La vostra forza interiore è ciò che fa di voi degli ottimi leader.

Risposta 2 – La donna: Siete complicati e spesso confusi. Vi trovate in imbarazzo nel prendere decisioni, perché temete costantemente le impreviste conseguenze delle vostre azioni. Ma questa incertezza nell’agire vi condiziona e vi porta a non avere pieno controllo della vostra vita. Forse qualcuno vicino a voi vi condiziona coi suoi giudizi? Provate a pensare di meno agli altri e a concentrarvi su ciò che è davvero importante per voi. Solo ritrovando l’equilibrio sarete in grado di decidere con serenità.