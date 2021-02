Un test visivo che è come un rompicapo. Serve attenzione e intelligenza per scovare il cuore tra gli elefanti che si rincorrono

Hai mai eseguito qualche test per sperimentare le tue capacità visive, intellettuali e di reazione? Oggi se ne trovano diversi in rete che permettono di tenere il cervello in allenamento. Immagini che stimolano l’attenzione, la ricerca dei dettagli, la sintesi.

Ovviamente non hanno nessuna pretesa scientifica ma ci aiutano ad avere anche una mente elastica, abituata a risolvere anche le situazioni più improbabili, ad essere recettiva agli stimoli. Farne ogni tanto qualcuno fa sempre bene, è come affrontare una piccola sfida con sé stessi.

Il vignettista Gergely Dudas alias Dudolf ha pubblicato un suo lavoro che è diventato immediatamente virale. Una vignetta piena di elefanti nella quale è necessario individuare il cuore. Vediamo di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE –> Test visivo, trova il gallo e sei un genio

Test visivo, il cuore c’è ma non si vede

LEGGI ANCHE –> Test della personalità: osserva l’immagine, che animale vedi? Scopri come sei

Gergely Dudas sfida tutti a suon di elefanti colorati che si rincorrono nel suo ultimo lavoro alla ricerca del cuore. Una sfida ardua che per alcuni ha richiesto anche più di 15 minuti per arrivare alla soluzione.

Il cuore si insinua e si nasconde proprio tra gli elefanti disegnati e colorati tra le tonalità del rosa e del viola e qualcuno anche di bianco.

Una vignetta bella ma che confonde. Ogni elefante ha un particolare per distorcere l’attenzione e confondere chi cerca di risolvere il test visivo. Un vero e proprio rompicapo insomma nel quale trovare il cuore non è certo facile. Ci vuole attenzione e cura nei particolari.

Farfalle e fiori sono quelli che balzano maggiormente all’occhio ma il cuore dov’è? Non ci sono limiti di tempo per scovarlo. È piccola ma ti assicuriamo che il cuore c’è.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ci sei riuscito? Se proprio non riesci a trovarlo ti aiutiamo noi proponendoti la soluzione di questo test visivo molto molto interessante.