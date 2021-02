Ursula Corbero, make up “aggressive” per Tokyo, i fan apprezzano – VIDEO

Ursula Corbero ha deciso di provare un make-up decisamente “aggressive”, e il risultato è strabiliante: i followers la sommergono di apprezzamenti

Ursula Corbero, sul set per la nuova stagione de “La Casa di Carta”, ha mostrato ai suoi followers un make-up decisamente strabiliante. L’attrice, celebre per il ruolo di “Tokyo”, ha condiviso un breve video del trucco realizzato sul suo splendido volto. Mentre gli occhi vengono valorizzati tramite il mascara e l’eyeliner nella parte superiore, le labbra catturano inevitabilmente l’attenzione. La tinta rossa, applicata alla bocca carnosa dell’attrice, le dona un grande tocco di sensualità. I followers sono estasiati dalla loro beniamina: “Bella ciao“, “Magnifica“, si legge sotto al post.

Ursula Corbero e La Casa di Carta, le anticipazioni

I fan fremono di sapere di più sull’ultima stagione de “La Casa di Carta”. La celebre serie televisiva spagnola, giunta oramai agli sgoccioli, vedrà il ritorno sulle scene dei personaggi più amati, tra cui quello di Ursula Corbero. Stando alle notizie che trapelano dai profili social degli attori, le riprese, iniziate la scorsa estate nel pieno dell’emergenza Covid, dovrebbero essersi concluse.

Per ammissione degli stessi produttori, la quinta stagione de “La Casa di Carta” sarà anche l’ultima. “E’ servito quasi un anno per pensare a come distruggere la banda“, ha rivelato Alex Pina, creatore della serie. I fan, tuttavia, dovranno attendere ancora un po’ per vedere l’epilogo dell’amata storia. La messa in onda, infatti, non è prevista per la prossima primavera, come inizialmente si pensava.

Si attende di conoscere il destino di una coppia amatissima dal pubblico: quella di Tokyo e Rio. I due, che si erano lasciati nel corso della penultima stagione, torneranno finalmente insieme?