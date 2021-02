Valentina Vignali, in rosso fuoco infiamma il web: sale la temperatura. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Valentina Vignali è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Quest’anno compirà trent’anni e può di essere soddisfatta della sua vita e della carriera che ha intrapreso quando era davvero molto giovane. Negli ultimi anni si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo per la sua storia d’amore con Stefano Laudoni che ha fatto parlare tutti. I due sono stati insieme quattro anni e quando lei ha scoperto che lui la tradiva è stata davvero molto male.

Valentina Vignali, bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Ha fatto fatica a superare questa storia, ci sono stati diversi tira e molla fino a poco prima che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip. In quell’occasione Valentina ha avuto modo di raccontare del suo ex fidanzato, e poi col passare delle settimane cominciò a parlare anche di Lorenzo, il ragazzo che era accanto a lei da poco e poco prima che entrasse nella casa. Uscita dal reality trovò Lorenzo ad aspettarlo, pazientemente e con amore, e da allora non si sono più lasciati.

Oggi Valentina è felice al suo fianco e pubblica continuamente foto su Instagram dove sono insieme. Sono una coppia davvero molto amata e i continui apprezzamenti sui social lo provano.