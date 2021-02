Wanda Nara, strepitosa sulla neve: sotto il piumino niente – FOTO

Wanda Nara, fisico mozzafiato in un panorama da sogno: la modella è seminuda, sotto il piumino niente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara è sicuramente una delle donne latine più sexy che vivono in Italia. Mamma presente di cinque figli, legata sentimentalmente dal 2014 al calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara è una splendida modella. Le sue curve mozzafiato infatti fanno gola a tantissimi brand e stilisti che la vogliono per promuovere i propri capi dato che su di lei anche una t-shirt basic diventa unica. Ma a Wanda piace stuzzicare la fantasia dei milioni di follower che ogni giorno attendono trepidanti gli scatti per ammirare cotanta bellezza. Un’ora fa la modella ha postato una foto altamente suggestiva: sulla neve, quindi temperature rigide ma la bellissima argentina non ha timore del freddo. Il suo calore latino infatti le consente di posare seminuda! Si notano infatti solo gli stivali da neve ed un piumino lungo alle caviglie sulle tonalità del viola che rimane aperto…scoprendo le grazie. Le gambe toniche tutte di fuori – quindi la Wanda è senza pantaloni – e si intravede solo un body nero basic. I commenti – inutile dire – sono tantissimi e tutti di apprezzamenti per la modella che scrive -6 grados y un rayito de sol en mi balcon. Semplicemente stupenda.

Wanda Nara in vestaglia nera è qualcosa di spettacolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Proprio un’ora fa Wanda ha postato una foto che la immortala sempre sulla neve ma indossa stavolt una comoda vestaglia. Nera, Versace, molto stilosa. Lo sguardo accattivante rivolto verso l’obiettivo paralizza il profilo social. Capelli raccolti e viso poco truccato, se si dovesse esprimere con una foto la femminilità, questa la esplicherebbe in maniera esaustiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Con tanto di nome riportato sul retro della vestaglia, all’altezza delle spalle. Iconica.