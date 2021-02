Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti l’11 Febbraio

Accadde oggi. L’ 11 Febbraio è il 42° giorno del calendario gregoriano. Mancano 323 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

L’ 11 Febbraio si festeggia la Nostra Signora di Lourdes per ricordare le apparizioni della Vergine Maria avute nel 1858 da Bernadette Soubirous. Ricorre inoltre la Giornata mondiale del malato, istituita il 13 maggio 1992 da papa Giovanni Paolo II. E’ la Giornata Europea del 112, numero di telefono per contattare i servizi di emergenza nell’Unione europea.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

660 a.C. – Data tradizionale di fondazione del Giappone da parte dell’imperatore Jimmu Tenno

1531 – Enrico VIII d’Inghilterra viene riconosciuto come capo supremo della Chiesa d’Inghilterra

1650 – Muore il filosofo e matematico René Descartes (Cartesio)

1752 – Fortemente voluto da Benjamin Franklin, apre il Pennsylvania Hospital, il primo ospedale statunitense.

1858 – La Beata Vergine Maria appare per la prima volta a Santa Bernadette Soubirous a Lourdes

1847 – Nasce l’inventore Thomas Edison

1868 – Muore il fisico Lèon Foucault

1921 – Nasce lo stilista Ottavio Missoni

1929 – Il cardinale Pietro Gasparri e Benito Mussolini firmano i Patti Lateranensi tra Vaticano e Regno d’Italia

1936 – Nasce l’attore Burt Reynolds

1963 – Muore la poetessa Sylvia Plath

1963 – I Beatles pubblicano negli studi di Abbey Road il loro primo album, Please Please Me

1967 – Il norvegese Lars Grini è il primo uomo a raggiungere i 150 metri nel salto con gli sci

1969 – Nasce l’attrice Jennifer Aniston

1978 – Nasce la modella Magda Gomes

1978 – La Cina proibisce la lettura delle opere di Shakespeare, Aristotele e Charles Dickens

1979 – L’Ayatollah Ruhollah Khomeini prende il potere in Iran

1990 – In Sudafrica viene liberato Nelson Mandela dopo ventisei anni di carcere. Data simbolica per l’abolizione dell’apartheid

1995 – Nasce il cante de Il Volo, Gianluca Ginoble

2004 – L’imprenditore italiano Sergio Cragnotti viene arrestato per il crac della Cirio

2011 – Dopo trent’anni di presidenza in Egitto, si dimette il presidente Mubarak in seguito alle proteste popolari sfociate contro il governo dittatoriale

2012 – Muore la cantante Whitney Houston

2013 – Papa Benedetto XVI annuncia di rinunciare al soglio pontificio

2016 – Dimostrata l’esistenza delle onde gravitazionali