Alba Parietti contro Pupo per l’attacco che ha rivolto a Tommaso Zorzi. Lo difende a spada tratta e lo riempie di complimenti

Alba Parietti difende a spada tratta Tommaso Torzi dall’attacco che lunedì in puntata gli ha riservato Pupo. Il giovane influencer è di certo la personalità rivelazione di questo Grande Fratello Vip. Si fa notare, piace, non si uniforma agli altri, insomma quasi tutti sono concordi sul fatto che Tommaso uscito dal reality, che potrebbe anche vincere, avrà ben presto molto da fare nel mondo dello spettacolo.

Alba Parietti alcune volte lo ha già difeso, altre criticato, e ancora belle parole per lui per via dello speciale rapporto che il gieffino ha con il figlio Francesco Oppini

Poi le parole di Pupo che ha, a modo suo, tirato le somme sui personaggi di questa edizione lodando Stefania Orlando e Zelletta, per Tommaso invece non ha riversato belle parole e così la conduttrice è scesa in campo.

Alba Parietti contro Pupo, tesse le lodi di Tommaso Zorzi

“Per quanto Tommaso sembri forte, si sopravvaluta alle volte la capacità di tenuta – ha sferzato la critica Pupo in puntata verso il giovane influencer – Io so perfettamente cosa significa avere le telecamere puntate addosso per cinque mesi e mezzo”.

Ma ci ha pensato mamma Alba Parietti ad andare in soccorso di Tommaso difendendolo a spada tratta e tracciando un profilo che forse nessuno aveva mai descritto così bene.

“Zorzi è forse il più talentuoso, quello che fuori dal gioco avrà la possibilità di continuare ad avere successo” ha detto la Parietti che lo definisce come un ragazzo con una marcia in più, “decisamente portato per il mondo dello spettacolo”.

È cinico ammette la conduttrice ma non utilizza mezzi bassi. “Lui ha il coraggio di non piacere o di piacere, unicamente per la sua personalità, non usa mezzucci soprattutto ha una qualità che io trovo straordinaria oltre al talento è molto intelligente. Forse troppo”.

E poi il complimento finale: “è un gran signore” citando Nietzsche che diceva: “un signore non ha bisogno né di convincere né di piacere”