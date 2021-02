Ben tre selfie allo specchio per Ambra Lombardo che si regala ai suoi fan con uno abito tulipano oro in cui non mostra il reggiseno. Che libidine

Laureata in archeologia e beni artistici la bellissima modella Ambra Lombardo è al momento single dopo la relazione interrotta con Kikò, ex marito di Tina Cipollari. Chi non vorrebbe essere un suo allievo al Liceo delle Scienze Umane di Milano?

La ragusana classe 1986 è davvero bellissima e anche ieri sera era presente in studio nella trasmissione calcistica Tiki Taka per commentare le ultime partite di Coppa Italia.

Ambra Lombardo, una dea allo specchio in abito dorato

Ambra Lombardo ogni volta ci regala messaggi su cui riflettere a margine degli scatti sensuali che condivide con i suoi follower sui social. Questa volta puntualizza sul concetto di reazione ad un’offesa, come ci si pone di fronte alle critiche delle altre persone.

“Come reagisci alle critiche? “Faccio come si fa spesso in politica e sul mare quando si ha il vento contrario: bordeggio” 💨Il tulipano nero. Dumas. Fosse anche una pagina prima di dormire…Dai…📚 #buonanotte”. Quindi un aggancio intellettuale a Dumas ieri sera per dare a buonanotte direttamente dallo specchio del camerino a puntata finita.

La vediamo in tubino color oro glitterato stretto sui fianchi che la evidenziano in modo sinuoso e armonico, il seno spunta leggermente dalle coppe dell’abito e fa capolino quel tanto che basta per stuzzicare la fantasia di molti fan che la seguono. Incanta senza malizia giocando con il suo bellissimo fisico e la sua incredibile intelligenza. Migliaia di like per lei in poco tempo, davvero un incanto.