Amici ballerina malata, arriva la conferma su Instagram

Chi è l’ex ballerina di Amici malata? Ha appena confessato di avere una malattia molto grave e su Instagram spuntano le prime foto

E’ da poco arrivata una notizia che ha sconvolto il web e gli autori di Amici il programma di Maria de Filippi. Una delle ex concorrenti ha appena annunciato di essere molto malata, lo ha scoperto due anni fa dopo uno svenimento improvviso. Prima ha rilasciato l’intervista a Diva e Donna, poi ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti senza parole. Ecco chi è la ragazza di cui stiamo parlando.

Amici: chi è l’ex ballerina malata?

Si chiama Agata Reale, l’ex ballerina di Amici colpita da una malattia molto grave. Da due anni sta combattendo contro la leucemia promielocitica acuta per la quale ha dovuto iniziare un lungo percorso. Sta affrontando il male insieme alla sua famiglia che la supporta in ogni momento, infatti la giovane donna si è sposata da poco con Carmelo De Luca ed hanno anche una bambina di quattro anni. “Ho iniziato con sei mesi di ricovero, durante i quali ho fatto la chemioterapia e la terapia di consolidamento”. Ha raccontato nell’intervista. “Fino a gennaio 2020 venivano a trovarmi mamma e mio marito, ero in compagnia. Con il Covid-19 mi sono ritrovata sola”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agata Reale (@agatareale)

La ragazza non è molto attiva sui social anche se ultimamente ha usato il suo profilo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Infatti con un video ha voluto spiegare al pubblico che la segue in televisione e sul web qual è la situazione che sta vivendo.