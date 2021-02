L’attrice Miriam Leone è incantevole e su Instagram i fan impazziscono per lei, avete già visto la sua ultima foto? Semplicemente una dea

Nonostante la sua giovane età, Miriam Leone è una donna di altri tempi: riservata e rispettosa. Con la sua naturalezza e semplicità ha conquistato fin da subito il pubblico italiano che si è affezionato a partire dal suo esordio con la vittoria di Miss Italia nel 2008. Oggi a distanza di anni, l’ex regina di bellezza è un’attrice e conduttrice affermata che ha intrapreso la strada del successo e non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro, anzi è pronta a vivere tante esperienze che il lavoro le riserverà.

Miriam Leone: in cosa è impegnata l’attrice attualmente?

Nonostante la riservatezza e l’educazione dell’attrice, il pubblico italiano ha avuto modo in più occasioni di capire di che pasta sia fatta Miriam Leone. Lei è una donna di carattere, forte e volitiva che non si accontenta facilmente né nel lavoro né in amore. E’ per questo che ha appena rifiutato un contratto alla Rai non sentendosi a proprio agio nel ruolo proposto ed è ancora alla ricerca del principe azzurro. Sa quello che vuole ed è pronta a conquistarlo con la sua bellezza e il talento che è cresciuto insieme a lei in tutti questi anni. Così conoscendo i suoi attributi, oggi è impegnata in book fotografici dove i suoi scatti lasciano tutti senza parole.

Incantevole, posa per Vanityfair con un abito Versace. Il vestito lungo nero e attillato mette in risalto tutte le sue forme e il fondoschiena scoperto la rende ancora più elegante.