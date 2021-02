Barbara D’Urso imitata su Rai Due, la reazione della conduttrice

Barbara D’Urso imitata su Rai Due nel programma tv Stasera Tutto è Possibile. La reazione della diretta interessata non tarda ad arrivare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo De Lucia (@vincenzodelucia_87)

Vincenzo De Lucia, napoletano e classe 1987 in ogni puntata di Stasera tutto è Possibile propone diverse imitazioni. Trucco e parrucco e si entra in scena interpretando le più grandi conduttrici della TV. Dopo Maria De Filippi e Mara Venier, l’attore ha proposto nello show in onda ogni martedì in prima serata su Rai Due, proprio Barbara D’Urso. Tacchi alti, abito sopra il ginocchio e soprattutto tanta, tanta luce. L’imitazione è ben riuscita, voce pressoché identica, somiglianza non propria al 100% ma il risultato finale è TOP. Una performance che non ha lasciato indifferente la diretta interessata la quale ha espresso tramite social – sia Twitter che Instagram – le proprie impressioni sull’imitazione.

Barbara D’Urso, la reazione che non ti aspetti

Se su Twitter Barbarella si è limitata a condividere delle emoji di affetto verso il De Lucia, su Instagram ha condiviso alcuni momenti esilaranti della performance. Con tanto di complimenti, spunta infatti un esplicito “Bravissimo”. Tuttavia, alla Barbara nazionale non va giù una cosa, l’uso delle luci. Infatti come la stessa spiega nelle altre storie, non è la sola che utilizza le luci, anzi ci sarebbero ben altre colleghe che usano un’illuminazione molto ma molto più forte. A chi alluderà? Non ci è dato sapere, anche se qualche nome potrebbe venire in mente…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo De Lucia (@vincenzodelucia_87)

Quindi anche questa performance è stata approvata a pieni voti. Chi sarà la prossima conduttrice? Non resta che attendere martedì 16 febbraio per scoprire la mossa di Vincenzo.