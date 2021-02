Bonus per i dipendenti, fino a 2 mila euro in busta paga: chi può averlo

Bonus per i dipendenti: nelle prossime settimane in arrivo per alcuni lavoratori di aziende del Made in Italy, ecco chi sono

Il 2020 è stato un anno nero per tutti. Il settore dell’economia si è appiattito in modo più o meno omogeneo, ad eccezione di alcune settori per i quali la crisi è stata solo una parola sentita e ripetuta troppe volte.

Ecco perché alcune aziende hanno deciso di fare un “regalo” ai propri dipendenti che troveranno nei prossimi mesi un bonus in busta paga. Si può arrivare fino a 2 mila euro con i compensi che lieviteranno non poco.

Si tratta di un bonus di produttività riferito all’anno 2020 che come detto è stato caratterizzato dalla pandemia. Divere le realtà che hanno fatto questa scelta tra le quali alcune eccellenze del Made in Italy come Ferrari, Barilla e De’ Longhi.

Bonus per i dipendenti, ecco le aziende che lo erogano

Bonus fino a 2 mila euro in busta paga dunque per alcuni lavoratori italiani. Ad aprile saranno i dipendenti di Ferrari che verranno premiati e troveranno una busta paga più corposa. L’azienda in una nota ha spiegato di aver stabilito in accordo con le organizzazioni sindacali italiane “un’integrazione del premio per il 2020 pari a 2.100 euro lordi con erogazione prevista per il prossimo mese di aprile”.

Un’azienda che nel corso della pandemia si è distinta anche in fase di prevenzione contro il virus distribuendo a dipendenti e familiari test sierologici e tamponi rapidi.

Anche se le cifre sono più basse pure Stellantis, il gruppo nato dalla fusione di Fca e Psa, propone un bonus per i dipendenti per la somma di 1.370 euro che dovrebbe essere erogato nel mese di febbraio. Si associa De’ Longhi che ha stanziato 11 milioni di euro per i suoi 10.500 dipendenti.

E poi arriva Barilla con un bonus di mille euro e Unieuro che ha previsto, invece, un bonus di 500 euro, ua tantum, per i suoi oltre 5 mila dipendenti.