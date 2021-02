L’Inter ha recentemente depositato il nuovo logo, che esordirà ad aprile nella partita contro il Cagliari. Qualcuno ricorda i vecchi loghi delle squadre calcistiche?

L’Inter si appresta a modificare il proprio stemma: il nuovo logo, depositato di recente, dovrebbe esordire il prossimo 11 aprile, nel corso della partita contro il Cagliari. Delle lettere originarie, rimangono solamente “I” ed “M”, le quali si ricollegano a Inter Milano: un design più moderno ed “economico”, che taglia fuori la sigla “FC”. Quello del club nerazzurro non è tuttavia un caso sporadico. Quasi tutte le squadre di Serie A hanno infatti modificato i loro loghi, talvolta anche con risultati estremamente distanti rispetto al punto di partenza. Vi ricordate tutti gli stemmi della vostra squadra del cuore?

Calcio, tutti i loghi delle squadre più amate, i cambiamenti

Tutti i club calcistici hanno modificato il proprio logo, al fine di rimanere al passo con le grafiche più moderne. A partire dalla Juve, per molti anni capolista della classifica di Serie A: lo stemma juventino, pur essendosi mantenuto abbastanza fedele all’originale, ha adottato una “J” sempre più stilizzata.

Differente è il caso del Milan, il cui logo non sembra aver subito radicali trasformazioni, fatta eccezione per un breve periodo: erano infatti gli anni ’80 quando i rossoneri utilizzarono il celebre diavolo. Anche per la Roma non si evidenziano grandi cambiamenti: a contrassegnare il club della capitale rimane, indiscutibilmente, la celebre lupa.

Un caso a sé è quello della Lazio, che ha invece modificato il proprio stemma svariate volte, e con risultati estremamente distanti. Un elemento, tuttavia, è rimasto il simbolo del club biancoceleste, e ricorre in ciascuno dei loghi: l’aquila.

Medesima situazione per la squadra partenopea, che negli anni ha decisamente snellito il proprio logo. Ad oggi, lo stemma del Napoli si compone solamente della “N”.