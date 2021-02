Carolina Marconi ha condiviso uno scatto esagerato sui social network: la nativa di Caracas di rosso vestita è una bomba sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Carolina Marconi è una showgirl amatissima dal pubblico italiano. La nativa di Caracas, dopo aver esordito in televisione lavorando in programmi come ‘I cervelloni’, ‘Goleada’ e ‘Stasera pago io’, raggiunse la notorietà prendendo parte al ‘Grande Fratello nel 2004. L’ex gieffina ha avuto numerose esperienze lavorative e ha realizzato anche un calendario sexy. La classe 1978 è apparsa anche in alcune serie televisive e in alcune pellicole.

Carolina è decisamente esplosiva sui social network: i suoi scatti meravigliosi fanno velocemente il giro del web. La 42enne, poco fa, ha infiammato Instagram con una foto mostruosa in cui ha piazzato il suo décolleté da capogiro in primissimo piano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chiara Ferragni, mamma e sorelle: i loro fondoschiena al vento – FOTO

Carolina Marconi, vestito rosso mostruoso: forme esplosive

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisa Isoardi, la minigonna non lascia nulla all’immaginazione, spettacolo assurdo – FOTO

Carolina, poco fa, ha condiviso un post mostruoso su Instagram. L’ex gieffina, nonostante il freddo, ha fatto salire a dismisura la temperatura del mondo dei social. La 42enne indossa un vestito rosso fuoco meraviglioso che copre decisamente ben poco. Le sue gambe paradisiache deliziano la platea mentre il suo seno esplosivo conquista la scena. La bellezza del suo viso non passa comunque inosservata e il rossetto (dello stesso colore del vestito) mette in risalto le sue labbra.

“L’amore è la più saggia delle follie, un’amarezza capace di soffocare ,una dolcezza capace di guarire……….Si sta avvicinando S.Valentino”, ha scritto nella didascalia, sponsorizzando anche un negozio. L’immagine ha collezionato in breve tempo più di 3mila cuoricini e numerosissimi commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

La Marconi, qualche settimana fa, mandò in estasi i fan condividendo una foto da paura: la showgirl indossava un vestitino da brividi che metteva in risalto il suo didietro fenomenale.