Carolina Stramare, shorts inguinali e ampia scollatura: connubio pericoloso – FOTO

Carolina Stramare per le vie di Montecarlo sceglie un outfit che mette in risalto tutta la sua fisicità, incantevole.

Una bellezza tutta italiana per le vie di Monte Carlo: si tratta di Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019 ed oggi affermata modella che scatta alcune foto tra le boutique di lusso del Principato di Monaco. Carolina ammette di godersi il sole e a quanto pare la temperature è abbastanza mite visto che ha scelto un outfit non strettamente invernale. Indossa infatti un giubbino corto bianco squisitamente primaverile, così come la maglia basic bianco ottico con abbondante scollatura che lascia intravedere le curve di Carolina che sembrano quasi esplodere. Shorts molto corti sulle tonalità del grigio e del bianco (sembrerebbe pied de poule). Stivaloni in pelle appena sotto il ginocchio e collant neri leggeri. Il risultato è una bomba ed i follower la amano.

Carolina Stramare col seno in mostra, sublime

