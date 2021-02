La bellissima influencer francese Caroline Receveur appare radiosa e incantevole seduta a un ristorante

L’influencer Caroline Receveur appare celestiale con una camicetta azzurra e il viso angelico, davvero meravigliosa. Nei commenti i fan scrivono “Magnifique”, “Trop belle”. Come dargli torto, la Receveur è veramente molto bella. Nelle stories fa vedere come ha fatto il suo make-up, ed è impeccabile. Usa prodotti di altissima qualità e si trucca come una vera professionista in pochi minuti.

Caroline Receveur e la sua vita a Dubai tra lavoro e famiglia

La Receveur che ha cominciato la sua carriera come modella ma anche cameriera nei nightclub. Ad oggi è un’affermata influencer e fashion blogger, la sua altezza le ha impedito di diventare una top model come sognava ma comunque ha ottenuto le sue copertine. Ha poi partecipato a diversi programmi tv e anche in alcuni film come Hollywood Girls. Ha creato anche un sito di prodotti detox con tè e piante naturali in collaborazione con il farmacista Julien Duschene.

Possiede anche il suo blog di moda dove da consigli sui vari outfit da indossare. Su instagram ha raggiunto i 3,9 milioni di followers e recentemente ha ottenuto la copertina del noto giornale finanziario Forbes che l’ha definita una della donne più influenti del momento. Sicuramente un gran riconoscimento e una bella soddisfazione per l’influencer. Nella vita privata è sposata dall’anno scorso con il modello Hugo Philip dal quale ha avuto anche un figlio nel 2018, il suo nome è Marlon.

La bella Receveur condivide spesso momenti quotidiani con il bambino, oggi nelle stories ha fatto vedere il piccolo vestito con il tradizionale abito cinese in occasione del capodanno cinese che cade oggi. A scuola hanno deciso di festeggiarlo. La famiglia vive a Dubai nonostante i due siano entrambi francesi. Sembrano trovarsi molto bene in quella zona e anche per il lavoro sembrano molto felici e appagati.