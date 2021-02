Cecilia Capriotti, in lingerie sul balcone: la scollatura è eccessiva – FOTO

Cecilia Capriotti ci concede degli scatti molto audaci: si affaccia al balcone ma la mise è super sexy, trasparenze e forme in vista

Cecilia Capriotti fa sobbalzare tutti con il suo ultimo scatto su Instagram. L’ex gieffina ci va giù pesante e ci regala una foto ad alto taso erotico.

È proprio tornata alla vita di tutti i giorni la bella showgirl che oltre che nel salotto del Grande Fratello Vip al lunedì e venerdì, la vediamo spesso da Barbara D’Urso ed è di nuovo presenza fissa sui social sui quali, in particolare Instagram, si diletta con scatti che fanno sempre il pieno di like.

La permanenza nella casa più spiata d’Italia è stata breve per Cecilia che si è dimostrata con un carattere forte ma anche una stratega e provocatrice come l’hanno definita gli stessi inquilini e forse questo al pubblico non è piaciuto che ha deciso di farla fuori.

Per la Capriotti non è stata la prima esperienza in un reality. Aveva partecipato sempre per Mediaset a L’Isola dei Famosi nell’edizione di Chiara Nasti e Francesco Monte.

Cecilia Capriotti, lo scatto è molto audace

“Ogni attimo va amato e apprezzato ❤️” così scrive Cecilia Capriotti a corredo delle sue ultime due foto pubblicate su Instagram.

E come contraddirla le vorrebbero dire i fan che apprezzano tantissimo gli attimi della sua vita che lei immortala e regala a loro. Quello in questione è a dir poco da far girare la testa. La bella e sensuale Cecilia è affacciata al balcone e mostra decisamente le sue grazie.

In lingerie nera trasparente e un davanzale veramente in bella vista. Il suo lato A esplode ed è messo in primo piano proprio per attirare l’attenzione dei fan che vanno completamente su di giri. Scollatura eccessiva che piace e conquista ben presto il favore del pubblico che la riempie di complimenti e arriva a tributarle oltre 11 mila like.