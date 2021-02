La Biasi continua a condividere i nuovi modelli della sua linea di bikini, appare sempre meravigliosa con un fisico mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

L’influencer Chiara Biasi appare bellissima e sexy in uno dei suoi bikini della linea Matinee, il fisico è statuario. I commenti dei fan si fanno sentire, sono letteralmente impazziti c’è chi scrive:”Io penso di amarti”, “Chiara ma sei ogni volta più bella”, “Quale termine si potrebbe usare come superativo assoluto di bellissima? Non trovo un aggettivo adatto”. Tutti amano la Biasi che è per molti un’icona di moda e ispirazione.

L’influencer Chiara Biasi circondata dai bambini ma mai suoi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

La bella Biasi è circondata dai figli delle amiche, Alice Campello in primis che è stata tra le prime a mettere al mondo dei piccolini anche molto giovane. A 25 anni infatti ha già 3 figli, per la quale la Biasi impazzisce. Le due sono amiche di una vita e quando può la Biasi va a trovare i suoi nipotini, oppure si dedicano a vicenda video messaggi tenerissimi. Recentemente abbiamo visto la Biasi andare in Germania per la nascita di un’altra bambina per cui lei sarebbe di nuovo zia. In questo caso la parentela è stretta però, si tratta infatti del fratello Alessio che è diventato papà di una bella bambina. La Biasi è volata subito in Germania dove vive il fratello per conoscere il nuovo membro della famiglia e l’ha portata a passeggiare.

Ieri ha poi condiviso una foto con un’altra storica amica, Chiara Ferragni che è al momento incinta di un’altro figlio dal marito Fedez. Questa volta sarà una bambina, infatti ha già un figlio maschio Leone. Le due sono davanti ad uno specchio e scattano un selfie dove si nota molto la pancia dell’ormai ottavo mese della Ferragni. Insomma l’influencer è davvero circondata da pancioni e bambini eppure lei ancora non è pronta. La bella Biasi ha 30 anni, classe 1990 quindi non è nemmeno più tanto una ragazzina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Certo ha tutto il tempo per diventare mamma ma a quanto pare non è una priorità, inoltre non appare insieme ad un compagno da molto tempo. Le sue storie più importanti sono state con Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore Simone Zaza. Entrambe archiviate per sempre. Staremo a vedere come proseguirà la sua vita sentimentale.