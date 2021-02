Chiara Ferragni, mamma e sorelle: i loro fondoschiena al vento – FOTO

Chiara Ferragni ha mandato i followers in visibilio condividendo una serie di fotografie in cui fondoschiena della sua famiglia sono letteralmente al vento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni ha fatto impazzire i suoi followers condividendo una foto in cui mostra un collage da urlo. Protagoniste dei meravigliosi scatti sono lei, le sorelle e la mamma. Le donne indossano bikini pazzeschi e piazzano i loro fondoschiena in primissimo piano. I lato B sono praticamente identici e nessuno passa inosservato. I costumi mettono maggiormente in risalto i loro corpi e le loro forme.

La serie di scatti è composta da 6 collage diversi: ogni costume ha la sua particolarità e il suo colore. “Mamma e sorelle in bikini”, ha scritto nella didascalia utilizzando la lingua inglese. Il post ha raccolto numeri stratosferici: ben 800mila cuoricini in pochissime ore e tantissimi commenti.

Chiara Ferragni e gli scatti dolcissimi in famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara pubblica spesso scatti in famiglia. Questo pomeriggio la nota influencer ha deliziato il suo pubblico condividendo una serie di collage in cui sono presenti anche le sue sorelle. Le loro curve hanno letteralmente fatto impazzire tutti. Chiara, tuttavia, ama postare fotografie in cui ci sono anche suo marito e il suo splendido figlio.

La nativa di Cremona condivide foto incredibili: suo figlio Leone è già una star del web. La scorsa settimana la Ferragni condivise uno scatto risalente al giorno della nascita del primogenito, facendo avere un sussulto a tutto il popolo del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara, qualche giorno fa, fece girare la testa a tutti postando una fotografia in cui indossava soltanto il reggiseno, con décolleté mostruoso in bella vista.