Elisa De Panicis tutta bagnata in bagno, che spettacolo da infarto-FOTO

La bella De Panicis appare in bagno tutta bagnata ma con indosso bracciali e collane, davvero una bomba sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

L’influencer Elisa De Panicis appare bellissima e sensuale tutta bagnata in bagno con un body che lascia praticamente nuda. Nella didascalia fa una riflessione:”Confessione. Non hai bisogno di qualcuno che ti completi. Hai solo bisogno di qualcuno che ti accetti completamente”. Quindi la De Panicis sta cercando una persona che l’accetti così com’è per trascorrere la vita insieme, speriamo che la trovi.

LEGGI ANCHE>>>Elisa Visari, bellezza classica sul web. La lettera d’amore per San Valentino – FOTO

Elisa De Panicis star dei giornali di moda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Caroline Receveur incantevole da lasciare senza fiato, il viso è di un angelo-FOTO

La De Panicis sta riscuotendo gran successo nei giornali di moda, appare sulla copertina di Harper’s Bazaar, Grazia, Elle, Glamour e ancora Harper’s Bazaar. All’interno poi si trovano i sui shooting fotografici in cui appare magnifica in pose diverse e con abiti incantevoli. Su Instagram ha raggiunto 1 milione di followers, la gente l’ammira e segue i suoi consigli di moda. Oltre che ad essere un’influencer di successo però, la De Panicis ha anche altre qualità tra cui parla 5 lingue diverse correttamente. In particolare ha una passione per lo spagnolo.

A livello sentimentale, nonostante lei dispensi consigli su come affrontare la vita e su che persona bisognerebbe avere accanto, è ancora single. Dopo il presunto flirt ne smentito ma nemmeno confermato al massimo, con la sua amica Mila Suarez. Non si è più saputo nulla delle sue relazioni. Ha avuto una storia breve con un ragazzo quando era a Tulum per un programma televisivo ma non è durata, probabilmente era una cosa temporanea. In passato la De Panicis è stata per poco con il famoso calciatore Cristiano Ronaldo, lo ha raccontato quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Ha spiegato che fra loro c’era stato un flirt e che lui si era invaghito di lei ma poi non è durata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

Inoltre mentre era nella casa ha rivelato di aver avuto un flirt anche con un concorrente, era Andrea Denver. Aveva rivelato che i due si erano visti mentre lui era già fidanzato. Ha creato molto scalpore nella casa ma alla fine Denver è tornato dalla fidanzata e tutto si è salvato. Certo la De Panicis ha un talento per creare scompiglio.