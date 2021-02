Elisa Isoardi, la minigonna non lascia nulla all’immaginazione, spettacolo assurdo – FOTO

Elisa Isoardi, ospite di Serena Bortone, ha sfoggiato un outfit che metteva in evidenza le curve da capogiro: la minigonna e il tacco a spillo esaltavano le favolose gambe

Ospite di “Oggi è un altro giorno”, Elisa Isoardi ha sfoggiato un completino che ha decisamente risvegliato le fantasie segrete dei followers. L’ex concorrente di “Ballando con le Stelle”, intervistata da Serena Bortone, ha consentito ai telespettatori di ammirare le favolose gambe, esaltate dalla minigonna bianca e dal tacco a spillo. L’outfit, completato dalla camicetta scollata, ha decisamente raccolto l’approvazione degli utenti, che l’hanno sommersa di complimenti. “Di una bellezza ed umiltà uniche“, scrive un fan sotto alla foto di Instagram, che ha già collezionato oltre 7mila likes.

Sanremo, Elisa Isoardi rivela il suo cantante preferito

Nell’odierna puntata di “Oggi è un altro giorno”, Elisa Isoardi e Serena Bortone hanno avuto modo di toccare il tema “Sanremo”. L’ex concorrente di “Ballando con le Stelle” si è sbilanciata sui Big in gara quest’anno, non mancando di svelare il suo preferito. La confessione della conduttrice ha lasciato i telespettatori sbalorditi: è Gio Evan il cantante che la Isoardi vorrebbe veder trionfare.

“Mi sono innamorata delle sue dichiarazioni, delle sue poesie, di quello che è come artista“, ha detto la presentatrice a Serena Bortone, specificando le motivazioni della sua preferenza. Gio Evan, a detta di Elisa, le arriverebbe dritto al cuore, e sarebbe in grado di comunicare come nessun altro.

Mai come quest’anno, il pubblico sembra attendere con impazienza la famosa gara canora, che sarà nuovamente condotta da Amadeus. La Isoardi, interrogata in merito al festival, ha risposto con queste parole: “Ci arricchisce. Abbiamo bisogno di vivere e di sognare“.