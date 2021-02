Federica Pellegrini con un look futurista, bellissima come sempre-FOTO

La bella campionessa ha condiviso una foto su Instagram in cui appare stupenda con un look particolare e moderno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini con un look futurista composto da una tuta grigia e dei biker alti bianchi con delle borchie. I commenti sono tutti positivi per la bella Pellegrini:”Sei sempre stupenda, ma questo look bellissimo” e ancora “Si bellissima, sopratutto quando hai fatto le flessioni con Frank”. Infatti la bella Pellegrini in puntata a Italia’s Got Talenti si è messa a fare le flessione insieme a Frank e poi hanno brindato tutti.

LEGGI ANCHE>>>Esame Suarez, sentito in Procura il presidente della Juventus Andrea Agnelli

Federica Pellegrini tra televisione e nuoto, superdonna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Esame Suarez, sentito in Procura il presidente della Juventus Andrea Agnelli

La campionessa deve gestire la registrazione di Italia’s Got Talent e la preparazione per le Olimpiadi a Tokyo. La sua vita è alquanto frenetica tra allenamenti e registrazioni ma ci riesce benissimo. Nelle stories condivide alcuni momenti di Italia’s Got Talent e sono davvero esilaranti, tra risate, battute tra i giudici e tutte le esibizioni. La messa in onda del programma è cominciato il 27 gennaio. Ce ne saranno davvero delle belle a Italia’s Got Talent tra i giudici sempre divertenti e unici e i vari concorrenti che a volte sono pazzeschi con talenti incredibili e altre sono divertentissimi.

Uno show per tutta la famiglia che mette di buon umore e distrae dal momento difficile che stiamo ancora vivendo. Infatti durante le riprese del programma qualche mese fa si sono ammalate sia Federica Pellegrini che Mara Maionchi. Entrambe positive al coronavirus hanno dovuto fare una quarantena. Hanno avuto alcuni sintomi del virus ma fortunatamente non gravi e infatti ne sono uscite in due settimane.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Purtroppo il virus circola ancora nonostante i vaccini che comunque non sono abbastanza per tutta la popolazione e bisogna dare la precedenza alle categorie che necessitano per prime. Questo per dire che bisogna ancora fare molta attenzione e non abbassare la guardia ancora per un pò, nella speranza che finisca il prima possibile.