Festival, Amadeus preoccupato: “Sarà difficile”. Ignora Sanremo è virale

Si avvicina sempre più il Festival e Amadeus ammette preoccupato che sarà difficile. Il Comitato ignora Sanremo è già virale.

Un Festival di Sanremo che si preannuncia pieno di critiche. Ogni anno l’evento canoro suscita perplessità e critiche sul web e non solo, ma quest’anno i toni si fanno ancora più duri. Basta curiosare nel profilo del conduttore – unico insieme alla moglie – per percepire il malcontento della gente. Proprio ieri la coppia, entrambi protagonisti della prossima edizione 2021 del Festival – ha postato un frame del logo Sanremo 2021, 71° Festival della Canzone Italiana e salvo sporadici casi, quasi tutti sono contrari all’evento: Non lo vedevo gli altri anni figuriamoci questo!, Nn ha senso mi dispiace, si poteva posticipare in primavera magari con ristoranti e alberghi aperti e quindi respiro e lavoro… insomma solo per citarne alcuni. Ma questo non scoraggia Amadeus il quale nella conferenza stampa si è detto fiducioso, nonostante i protocolli da rispettare, di portare nelle case degli italiani un momento di svago e spensieratezza.

Festival di Sanremo, lo spot Ignora Sanremo è virale

Lo spot (satirico) Ignora Sanremo tanto discusso vede come protagonista Fiorello con la maschera di Matteo Renzi, il quale invita a boicottare il Festival dal 2 al 6 marzo. “In quei giorni non guardate il festival. Ci vorrebbe quello bravo a fare le crisi, quello toscano, come si chiama?”. Sempre durante la prima conferenza stampa Amadeus confessa: “Ho nostalgia di quegli assembramenti dell’anno scorso”.

Ma questo non lo abbatte, sa bene che insieme a Fiorello – lo showman per eccellenza – darà comunque vita ad uno spettacolo unico. “Illumina tutto ciò che ha intorno, tutti gli vogliono bene”.