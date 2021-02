Francesca Fialdini positiva al Covid. Da noi a ruota libera andrà in onda?

Francesca Fialdini è risultata positiva. La trasmissione Da noi a ruota libera sarà bloccata? Ecco cosa ha dichiarato la conduttrice sui social

Il Covid non smette di mietere vittime e non fa distinzione tra uomini e donne, adulti e bambini, soprattutto tra persone “normali” e personaggi dello spettacolo, come è accaduto ieri con Francesca Fialdini, conduttrice di “Da noi a ruota libera”.

È stata lei stessa sui social ad annunciare la sua positività rassicurando i fan che sta bene e le sue condizioni di salute al momento sono nella norma. In molti si sono chiesti se la trasmissione da lei condotta verrà bloccata e cosa quindi ne sarà del programma tv nel periodo in cui lei dovrà sottoporsi a quarantena obbligatoria.

Francesca sui social ha pensato a dare tutte le risposte del caso e sanare ogni dubbio in merito alla questione. Vediamo cosa ha dichiarato.

Francesca Fialdini positiva al Covid, il messaggio sui social

“Eh si, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto. Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress ❤”

Nel video condiviso sulla sua pagina Instagram la sentiamo riproporre uno spaccato di qualche tempo fa in cui qualcuno le chiedeva sui social di ridere di meno in trasmissione e lei risponde a gran voce, “Non ci penso nemmeno, non è mai abbastanza ridere e continuerò a farlo”.

Sembra un messaggio benaugurante che lancia sia ai fan della trasmissione che a sé stessa, per darsi coraggio in questo momento. Le hanno augurato pronta guarigione moltissimi colleghi da Rita Dalla Chiesa, Roberta Capua e anche Nek.