Il gioiello perfetto per San Valentino 2021: la collana lunare di Stroili, ora in saldo

Con orecchini e bracciale coordinati, la linea “cosmica” di Stroli è l’accessorio perfetto per arricchire gli outfit delle serate più romantiche. Perché non provare la collana lunare per San Valentino? Ora in saldo da Stroili…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stroili (@stroiliofficial)

L’irresistibile fascino dei gioielli. Impossibile dire di no. E se aggiungiamo un pizzico di fiabesca voglia di sognare, ecco che la collana lunare diventa l’accessorio perfetto. Una linea che porta davvero sulle stelle…

Stroili accontenta ogni genere di pretese: c’è chi opta per l’oro, chi per l’argento, chi mixa metalli differenti. Ma una certezza accomuna tutte quante: i gioielli sono la ciliegina sulla torta di ogni sorta di outfit.

Dal più vistoso che arricchisce il look minimal, al più semplice per dare un tono di generica lucentezza, il gioiello si presta bene ad essere il miglior alleato di una donna.

E per tutte coloro che fossero alla ricerca di una nuova “luce”, soprattutto per donare un’impeccabile tocco finale al perfetto outfit di San Valentino, ecco un’idea da aggiungere alla propria collezione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’accessorio must della Primavera 2021 è la collana lunare di Stroili

Una volta indossata, non la vorrai più togliere. Questa romantica creazione Stroili è oggi in super sconto.

Una delicatezza ammaliante e dal colore in perfetta tendenza con la stagione: è un omaggio alla femminilità, al bon ton, all’eleganza semplice e genuina, il tutto concentrato nell’invidiabile fascino della luna.

Leggi anche -> Giulia De Lellis sexy ninfa circondata dalla natura…una favola! – FOTO

Un girocollo con un ciondolo che riproduce una mezzaluna lilla impreziosita da brillantini.

Disponibile in versione più lunga, presenta due mezzelune più piccoline anche ai lati.

Entrambe le varianti spiccano all’interno del catalogo proprio perché seguono il trend del momento con le tonalità pastello e vengono accompagnate dal bracciale e dagli orecchini con la stessa decorazione lunare.

Ad oggi è tutto scontatissimo sul sito ufficiale del brand. Ma vanno veramente a ruba: la luna è simbolo antichissimo di femminilità, non a caso è collegata ai cicli biologici e alla maternità. Questa sua rappresentazione rende il gioiello estremamente desiderabile. Quindi, via allo shopping romantico, simbolico e… cosmico!