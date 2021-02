Giorgia Crivello, dopo la doccia nulla addosso: i fan sognano – FOTO

Giorgia Crivello appena uscita dalla doccia ci regala un magnifico scatto: come mamma l’ha fatta, nuda e senza trucco

Modella, presentatrice e influencer, conosciuta su Instagram come “La crivello”. Lei è Giorgia Crivello, un fisico perfetto, tanto appeal e un folto seguito sui social.

Diverse le case di moda per le quali ha posato diventando testimonial di molti brand di rilievo. Nel 2015 è apparsa anche sul giornale Playboy e più recentemente ha posato anche per la copertina di GQ Italia. Ma Giorgia si è fatta spazio anche nel mondo della televisione. L’abbiamo vista come presentatrice a “Le Iene Trip” su Italia 2, per poi passare su Italia 1, in onda in seconda serata, alla guida di “Lucignolo”.

Ecco che l’esperienza in tv ha accentuato la sua popolarità che unito all’azione social ha fatto crescere il seguito della 31enne che in passato ha avuto anche un flirt con il super campione Valentino Rossi.

Giorgia come tante altre star dei social ci delizia con i suoi scatti, tutti molto belli, sexy ma senza esagerazioni. L’ultimo scatto fa sognare i fan. Per vederlo vai alla pagina successiva.

Giorgia Crivello