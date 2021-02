Il primo accertamento riporta due vittime. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e 32 gli evacuati.

Merci aux @PompiersParis mobilisés cette nuit pour maîtriser un incendie meurtrier dans le 11e arrondissement de Paris.

Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles. https://t.co/SWMGfyP3TB — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 11, 2021

Un grande incendio è scoppiato questo giovedì 11 febbraio al 5° piano di un edificio al n°95 di Boulevard Voltaire. L’edificio in fiamme è localizzato nel centro di Parigi: l’improvvisa esplosione ha provocato almeno due morti e quattro feriti, di cui due in codice rosso. Secondo un rapporto ufficiale delle autorità citate da Le Parisien, cause e circostanze dell’incidente restano sconosciute ed è stata aperta un’indagine per ulteriori accertamenti. I servizi di emergenza e pronto soccorso sono stati allertati intorno alle ore 4:00 del mattino e, stando a quanto riferito da BFM TV, sono stati mobilitati ben 70 vigili del fuoco per estinguere l’incendio.

L’indagine è in corso

Secondo quanto riportano i media locali, l’immobile dell’II° arrondissement della capitale parigina è stato immediatamente sgomberato; mentre sale a 32 il numero degli evacuati riuniti presso il municipio del circondario. I vigili del fuoco hanno transennato l’intero perimetro della struttura, invitando i residenti a evitare di frequentare zona e prossimità per agevolare il procedimento delle indagini. Non è la prima volta che l’XI° arrondissement è protagonista di una simile tragedia. Basti citare l’incendio divampato dell’edificio a rue de Nemours: tre morti.

Un important dispositif de secours est engagé boulevard Voltaire (Paris 11e). Facilitez l’action des secours, évitez le secteur. pic.twitter.com/gec6ZVl6Wf — @PompiersParis (@PompiersParis) February 11, 2021

In seguito, a ottobre un altro incendio è esploso in un’abitazione, sempre all’interno della circoscrizione centro-orientale di Parigi: tre persone lievemente ferite tra cui un vigile del fuoco.

Fonte Le Parisien