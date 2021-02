Jasmine Carrisi baciata dal sole: alza la gamba e si appoggia proprio lì

Jasmine Carrisi è bella come il sole. Nell’ultimo post sfoggia una posa davvero sensuale mentre si gode il sole di Milano: bella come un angelo

Jasmine Carrisi adora ammaliare i fan con la sua straordinaria bellezza. Figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine è dotata di uno splendore davvero unico: un mix di dolcezza e sensualità che lascia davvero senza fiato.

Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a The Voice Senior, dove ha vestito i panni di giudice accanto a papà Al Bano, la giovane pugliese sembra essere nata per far parte del mondo dello spettacolo.

Nonostante la sua giovane età – ha solo 19 anni – Jasmine è già famosissima: quella di The Voice Senior, infatti, non è stata la sua prima esperienza: già nel 2017 ha recitato nel film La dama e l’ermellino, per poi cavalcare nello stesso anno il red carpet del Festival di Venezia.

Merito del suo talento: Jasmine ha ereditato dal papà una voce meravigliosa, insieme a un grande carisma. Infatti è già un’icona di stile, capace di mescolate lo stile da trapper con quello da raffinata principessa. E non parliamo della sua bellezza: la somiglianza con mamma Loredana, anche lei bella come il sole, è pazzesca, tanto che le due potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle.

Jasmine Carrisi in terrazza è un angelo: bella da impazzire

Ed eccola nell’ultimo scatto pubblicato sul suo account Instagram. In total black, con un un cappellino davvero originale sfoggia un look unico, capace di far girare la testa anche ai più scettici. Per non parlare della posa. Sulla terrazza di quello che ha tutta l’aria di essere un appartamentino meneghino d’epoca, si lascia baciare dal sole mentre solleva leggermente la gamba: davvero stupenda.

Jasmine ha inoltre debuttato da poco come artista: la scorsa estate è uscito il suo singolo Ego che ha già raccolto tanti consensi: è nata la nuova stella della musica trapper? Non vediamo l’ora di ascoltare la sua prossima canzone!