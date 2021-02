La bella e sexy italo-americana stavolta non si contiene e pubblica uno scatto in bianco e nero, con una posa che cattura l’attenzione dei followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera come sempre ammalia il web. E’ ormai una delle donne più desiderate dal popolare social network e ogni volta che pubblica una foto infiamma Instagram.

I suoi followers la seguono con attenzione e sono intrepidi ogni sera ad assistere al belvedere che offre la bella americana.

Classe ’71 di Rockville Center, la famiglia ha origini italiane e da giovane Mattera si trasferisce nel Bel Paese per studiare Storia dell’Arte nell’Università di Firenze.

Da quel momento non torna più in America, prima cubista poi modella e infine spicca il volo come personaggio televisivo. Viene notata da Paolo Limiti per la sua somiglianza con Marylin Monroe e inizia a prendere parte a diverse trasmissioni di Rai Uno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Sabrina Salerno distesa sulla sabbia in bikini, lato A sublime: gioia per gli occhi – FOTO

Chi c’è nel cuore della bella Justine?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Claudia Ruggeri intimo grigio, slip e reggiseno: la cognata di Bonolis bollente – FOTO

La bella Justine sposa anche il conduttore che l’ha scoperta, scomparso nel 2017. I due sono stati sposati solamente due anni, dal 2000 al 2002.

Poco dopo il divorzio la showgirl ha conosciuto Fabrizio Cassata, nel 2009 la coppia è convolata a nozze e hanno avuto due bambini Vincent e Vivienne Rose. Il marito di Justine è manager presso la Bauer che si occupa di salute e benessere.

I due sono legati da una passione comune ossia lo sport. Infatti praticano diverse discipline che li tengono sempre attivi, uno dei segreti di bellezza di Justine che alla soglia dei 50 anni sfoggia un fisico da far invidia a tutte le sue colleghe, anche le più giovani.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine conta 474 mila followers e con questo ultimo scatto, in solo mezz’ora ha ricevuto già migliaia di cuoricini e commenti di apprezzamento che denotano quanto sia amata dai suoi fans.