Levante senza veli, solo i capelli evitano “un’overdose d’amore” – FOTO

Levante grazie a delle foto pubblicate sui social è riuscita ad infiammare il web mostrandosi quasi nuda in tutta la sua sensuale bellezza

Alcuni personaggi, grazie al loro fascino e bellezza, riescono a diventare una vera droga per chi può soltanto ammirarli attraverso i social network. Fra questi c’è indubbiamente Levante che è riuscita a sconvolgere i suoi follower di Instagram attraverso delle foto in cui si mostra in tutta la sua disarmante sensualità. Vestita soltanto con un paio di jeans la cantautrice siciliana si offre all’obbiettivo senza veli. A coprire il suo décolleté soltanto i lunghi capelli neri che si sposano perfettamente con il candore della pelle. Le braccia rivolte verso la camera sembrano essere un invito ad abbracciare quel Cupido che, attraverso la didascalia dello scatto, sembra voler cercare. Un gesto che sembrerebbe essere la promessa di far fare ai suoi tanti ammiratori un pieno, anzi addirittura un’overdose d’amore.

La carriera e la vita privata di Levante

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è una degli artisti italiani più conosciuti ed apprezzati del panorama musicale. Prima di arrivare al successo però la cantautrice siciliana è riuscita a mettere nel suo baule una ricca e formativa gavetta. Per diverso tempo è stata l’artista che aveva il compito di aprire i concerti di Max Gazzè del Sotto casa Tour facendo nel 2014 il suo esordio con l’album “Manuale distruzione“. Da quel momento la carriera di Levante è stato solo un susseguirsi di successi sia del pubblico che delle critica. Il suo indiscutibile fascino l’ha portata anche ad essere notata dal mondo della moda per il quale a partecipato a diverse sfilate indossando abiti di marchi come Alberta Ferretti, Gucci e Missoni.

Nel 2015 Levante ha sposato disc jockey Sir Bob Cornelius Rifo da cui si è separata due anni dopo intrecciando poi una relazione con il cantante Diodato. Un amore che però si è interrotto nel 2019.