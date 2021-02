Matilde Brandi sceglie per l’ultimo shooting un outfit aggresive: body nero trasparente e tronchetto in pelle. Magnifica.

Prima dell’esperienza del Grande Fratello VIP, Matilde Brandi aveva dichiarato in un’intervista di sentirsi un’adolescente piena di energia. In effetti, la ballerina – concorrente dell’ultima edizione del celebre reality Mediaset – ha un fisico statuario e può permettersi veramente qualsiasi outfit. Anche un look aggressive su di lei è un incanto e quest’ultimo post ne è la conferma. Già la posa è un azzardo ma lei riesce a renderla naturale. Sottosopra sulla poltrona rosso fuoco di casa, creando un effetto ottico seducente. La Brandi è di spalle, quindi è possibile ammirare la sua chioma bionda liscia, oltre all’outfit: body nero a maniche lunghe con trasparenze ed un tronchetto in pelle a punta e con tacco 12 cm a spillo. La foto mette in mostra le gambe tutte scoperte: bellissime, toniche e estremamente lunghe.

Matilde Brandi, quella volta che al Grande Fratello VIP…

Tra le storie su Instagram, Matilde Brandi ricorda uno dei momenti più spiritosi e divertenti che ha vissuto all’interno della casa: insieme alla modella Dayane Mello infatti le due erano intente ad aprire il frigo con le bottiglie di prosecco Santero chiuse. Nonostante i numerosi tentativi della bellissima brasiliana non hanno portato l’esito sperato. Tutta la scena suscita ilarità, soprattutto perché agire furtivamente all’interno della casa del Grande Fratello è alquanto difficile, se non impossibile.

Alcuni giorni fa la Brandi aveva già svelato il backstage dello shooting con tanto di make-up artist ma qualcuno si sofferma su un dettaglio: Ma perché hai dimenticato la gonna a casa???