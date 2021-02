Meteo, le previsioni di oggi giovedì 11 febbraio, il VIDEO

Le previsioni meteo per oggi: una breve tregua in mattinata per un ritorno dell’instabilità verso pomeriggio e domani gelo e neve

Ancora maltempo sull’Italia per la giornata di oggi, giovedì 11 febbraio, con piogge che ci saranno ancora al centro sud. Ma in generale sarà una giornata abbastanza tranquilla rispetto a quello che lo Stivale ha dovuto affrontare ieri con temporali che hanno sferzato tutto il territorio italiano.

Ma la tregua di questa mattina e le temperature relativamente miti, lasceranno il posto nel pomeriggio al gelo con temperature che andranno in picchiata a quote anche molto basse. È l’anticipo dell’arrivo di una nuova perturbazione che porterà un progressivo peggioramento con diverse nubi e qualche fenomeno di pioggia tra Marche ed Abruzzo, senza escludere il Veneto.

Questo solo l’anticipo di quello che ci aspetterà domani e per tutto il week-end. Le temperature cambiano e l’Italia sarà nella morsa del gelo.

Meteo, l’Italia nella morsa del gelo e della neve

Nella giornata di domani arriverà sull’Italia una massa d’aria molto fredda direttamente dalla Russia. Ecco che così dovremmo affrontare un brusco calo delle temperature e un aumento dei venti. Come se non bastasse si aggiungerà l’instabilità con una nuova perturbazione che arriva dalla Francia.

E così per venerdì mattina arriverà la neve, anche in pianura su Piemonte, Emilia Romagna e diverse città come Torino, Cuneo e Bologna arrivando anche sulle colline della Liguria. Neve copiosa sulla Alpi e Prealpi del Nordovest, in Valle d”Aosta, Piemonte, Liguria e Appennino tosco-emiliano.

Nel pomeriggio i fiocchi bianchi arriveranno al centro, anche nelle zone pianeggianti della Toscana e poi verso Perugia e Terni e sulle coste adriatiche. In serata anche il Sud si imbiancherà.